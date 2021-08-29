Новый кросс-купе Haval H6S представили официально

В линейке компании Haval уже имелся купеобразный кроссовер H6 Coupe, правда полноценным кросс-купе назвать его можно было лишь с большой натяжкой. Всё «купеобразие» этой модели сводилось к немного скошенной крыше и высокой подоконной линии. Теперь место этой модели занял новый H6S, премьера которого состоялась на автомобильной выставке в Чэнду.

В отличие от того же H6 Coupe, в основе которого лежала платформа первого поколения «шестерки», H6S спроектирован на базе кроссовера третьей генерации, поэтому обладает другой концепцией. От обычного кроссовера S-версия отличается оригинальным обвесом и деталями оформления, которые, как заявляют в «Хавейл», они почерпнули с образа акулы.

В сравнении c H6 длина автомобиля увеличилась на 74 мм, а ширина прибавила 54 мм – до 4727 и 1940 мм соответственно. Колесная база осталась прежней – 2738 мм.

В салоне дизайнеры Haval использовали вставки «а-ля карбон», контрастную просрочку, а также установили «псевдоспортивные» сиденья с интегрированными подголовниками.

В оснащение кроссовера вошли такие опции, как: цифровая панель приборов, проекция на лобовое стекло, система кругового обзора, а также широкий список водительских ассистентов.

В базовой комплектации кроссоверу будет положена 2-литровая «турбочетверка» мощностью 211 лошадиных сил (325 Нм), работающая в связке с передним приводом. В качестве альтернативы предложат вариант с гибридной системой на базе полуторалитрового турбомотора. Совокупная отдача такой установки составит 243 «силы» или 530 Нм.

В продажу на домашнем рынке Haval H6S поступит до конца года. Цены уже известны. За кросс-купе будут просить от 138 тысяч 900 до 154 тысяч 900 юаней или 1 миллион 580 – 1 миллион 760 тысяч рублей по текущему курсу.