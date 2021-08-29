Кроссоверы Geely Atlas Pro везут к дилерам: продажи могут начаться через 2 недели

Компания Geely начала поставки российским дилерам новых кроссоверов Atlas Pro. Первые автомобили, которые будут использоваться шоу-румами в качестве тестовых, накануне начали поступать в распоряжение автосалонов китайской марки в РФ.

Один из новых Atlas Pro на днях был замечен на автовозе неподалеку от автосалона «АВИ Авто» в Череповце (Вологодская область). Как видно на снимке, который отправил в редакцию «Китайских автомобилей» читатель этого издания, на верхней площадке между обычным Geely Atlas и Geely Coolray находится и Atlas Pro. Определить, что это именно новый «Атлас», можно по его линии капота и заднему бамперу, а также иной задней двери с фонарями.

По неофициальной информации, на первых порах дилеры Geely получат по три Atlas Pro: тестовый, демонстрационный и один товарный экземпляр. Постепенно их количество будет увеличиваться.

Ранее предполагалось, что кроссоверы Atlas Pro поступят в продажу в России со 2 августа, но затем эта дата была скорректирована. По новой информации, теперь ориентиром является дата 15 сентября.

Цены на кроссовер уже объявлены. За него будут просить от 2 миллионов 19 тысяч 990 до 2 миллионов 184 тысяч 990 рублей в зависимости от комплектации, которых на выбор пока будет только две (Flagship и Flagship+).