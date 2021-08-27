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В Австралии старую Lada Niva распилили и повесили на стену

От: Ростислав Архипов
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Внедорожник Lada Niva в Австралии считается крайне редким автомобилем. Встретить такую машину на общественных дорогах считается большой удачей, ведь с 1992 года его поставки на пятый континент были полностью прекращены. Местная компания Factory 10 Fabrication, специализирующаяся на производстве металлоконструкций, отыскала один из российских внедорожников, превратив его в интересный арт-объект.

Попавший в руки австралийской фирмы внедорожник не эксплуатировался с 2016 года и находился в печальном состоянии. Автомобиль, выкрашенный в зеленый цвет, имел множество очагов коррозии. Впрочем, привести кузов машины в порядок для специалистов по металлу оказалось несложно, правда сделано это было только с одной стороны – другую сторону внедорожника было решено отправить на свалку. 

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Теперь часть кузова «Нивы» висит в гараже одного из владельцев компании, представляя собой эффектную тематическую инсталляцию со светодиодной подсветкой и флагом Словакии.  

По словам авторов проекта: «видеть такое произведение искусства гораздо приятнее, чем смотреть на гниющую в поле машину!».

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