В Австралии старую Lada Niva распилили и повесили на стену

Внедорожник Lada Niva в Австралии считается крайне редким автомобилем. Встретить такую машину на общественных дорогах считается большой удачей, ведь с 1992 года его поставки на пятый континент были полностью прекращены. Местная компания Factory 10 Fabrication, специализирующаяся на производстве металлоконструкций, отыскала один из российских внедорожников, превратив его в интересный арт-объект.

Попавший в руки австралийской фирмы внедорожник не эксплуатировался с 2016 года и находился в печальном состоянии. Автомобиль, выкрашенный в зеленый цвет, имел множество очагов коррозии. Впрочем, привести кузов машины в порядок для специалистов по металлу оказалось несложно, правда сделано это было только с одной стороны – другую сторону внедорожника было решено отправить на свалку.

Теперь часть кузова «Нивы» висит в гараже одного из владельцев компании, представляя собой эффектную тематическую инсталляцию со светодиодной подсветкой и флагом Словакии.

По словам авторов проекта: «видеть такое произведение искусства гораздо приятнее, чем смотреть на гниющую в поле машину!».