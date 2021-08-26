Спортивный Kia Cerato уже добрался до российских дилеров

Фото: Kia-Clubs

Kia планирует начать продажи в России обновленного седана Cerato 8 сентября. Автомобили уже начали появляться на стоянках дилеров. Накануне в Сети появились первые фотографии спортивной версии этой модели, которая получит название GT Line. Снимки сделаны в стенах одного из российских автосалонов. Всё это намекает на то, что реализация такого исполнения «Церато» стартует одновременно с продажами обновленного седана.

Как видно на фотографиях, опубликованных на форуме «Kia-Clubs», версия GT Line будет отличаться от обычных Cerato 2022 оформлением, выполненным в спортивном стиле. Никаких особых настроек, двигателей и трансмиссий у таких машин не будет.

Внешне отличить «оспортивленный» вариант седана можно будет по красным акцентам на радиаторной решетке и рядом с противотуманными фарами. В салоне появится специальное рулевое колесо с подрулевыми лепестками переключения передач, спортивные сиденья водителя и пассажира с улучшенной боковой поддержкой, а также металлические накладки на педалях.

Комплектовать Cerato GT Line планируют теми же двигателями, что и обычные обновленные седаны. Это 1,6- и 2-литровые бензиновые «атмосферники» мощностью 128 и 150 лошадиных сил соответственно. Связку первому составит как механическая коробка передач, так и «автомат», а второму – исключительно АКПП.

Производством рестайлинговых Kia Cerato для России занимается калининградский завод «Автотор».