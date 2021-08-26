Кроссовер FAW T77 для России: известны новые подробности

Компания FAW провела неофициальную презентацию нового кроссовера T77 для России, в ходе которого один из представителей российского офиса бренда ответил на вопросы подписчиков.

Изначально предполагалось, что FAW T77 доберется до нашего рынка этим летом, но в конечном счете сроки его запуска в продажу были отодвинуты на неопределенный срок. Поэтому одними из самых популярных вопросов стали даты начала продаж и цены на автомобиль. Впрочем, определенного ответа на них никто так и не получил.

По словам представителя FAW, продажи кроссовера в России начнутся «очень скоро», а цены на него окажутся «одновременно приемлемыми и конкурентноспособными».

Длина FAW T77 составит 4525 мм, ширина 1845 мм, высота – 1615 мм, а размер его колёсной базы будет равен 2700 мм. В модельной линейке китайского автопроизводителя новинка расположится между кроссоверами X40 и X80.

В Россию поставлять T77 будут напрямую из Китая. Кроссовер предложат на нашем рынке с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом». Спереди задействую подвеску McPherson, а сзади – торсионную балку. Клиренс кроссовера будет равен 175 мм.