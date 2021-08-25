Kia готовит короткобазный Sportage 2022: первые фото

Проект нового поколения Kia Sportage, как и его собрат по платформе Hyundai Tucson, изначально задумывался в двух размерах колесных баз. Длинный вариант «Спортейджа» был представлен в начале лета этого года и уже продаётся на рынке Южной Кореи. В будущем он же отправится покорять США, Китай и некоторые страны Азии. А вот короткая версия для Европы еще не готова. Её обещают представить в сентябре.

В Сети появились первые скетчи, демонстрирующие внешний облик такого кроссовера. Как видно на изображениях, короткобазный европейский вариант получит другую заднюю часть кузова, которая будет отличаться от его длинного варианта оригинальной подоконной линией, глухими задними стойками крыши и уменьшенным стеклом пятой двери.

Предполагается, что габариты евро-версии нового «Спортейджа» останутся плюс-минус такими же, что и у модели уходящего поколения. Сейчас длина такой машины составляет 4485 мм. Список опций кроссовера будет включать в себя черную окраску крыши и матричные фары.

До европейских дилеров короткобазный Kia Sportage доберётся до конца этого года. В России появления этой модели стоит ждать не раньше первой половины 2022 года, и, скорее всего, это будет удлиненный вариант.