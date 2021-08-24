В Россию привезут особый Range Rover Sport за 12,2 млн рублей

Компания Land Rover готовится к началу продаж в России новой спецверсии внедорожника Range Rover Sport SVR, которая получит название Ultimate. Главной «фишкой» автомобиля станет особое покрытие кузова, состоящее из тонких стеклянных частиц.

Внедорожник предложат российским покупателям в двух цветах кузова: Maya Blue Gloss («голубой») и Marl Grey Gloss («серый»). В базовом слое этих покрытий будут содержаться мелкие частицы белого стекла, которое, по задумке Land Rover, благодаря своему блеску придаст кузову машины эффект звездного сияния.

Среди других отличий такого Range Rover Sport SVR от обычного значатся: черные рельефные надписи с названием модели, наклеенные на задней двери и капоте, а также боковые воздухозаборники с контрастной окантовкой. Помимо них автомобилю достанется облегченный капот, выполненный из композитных материалов, контрастная крыша, 22-дюймованные кованные легкосплавные колесные диски и тормозные суппорты, выкрашенные в черный цвет.

Под капотом изменений не произошло. Спецверсия Ultimate будет комплектоваться стандартным для SVR 5-литровым бензиновым V8 с механическим «наддувом», мощность которого составляет 575 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Связку двигателю составит восьмидиапазонный «автомат» фирмы ZF и система полного привода. С места до первой «сотни» внедорожник способен разгоняться за 4,5-секунды, а его «максималка» ограничена на отметке в 283 километра в час.

Стоимость такого исполнения Range Rover SVR уже объявлена. В России за него будут просить от 12 миллионов 227 тысяч рублей.