«Москвич» должен был быть таким: показан уникальный прототип

На этой неделе в Музее транспорта Москвы проходит выставка, одним из экспонатов которой оказался редкий автомобиль, представляющий собой прототип нового «Москвича». Машину подробно показал YouTube-канал «Автомобильная Россия».

Прототип носит внутризаводской индекс «3-5». В этих цифрах заключены даты премьеры его серийной версии, которая должна была состояться в период с 1973 по 1975 годы.

Разработка машины началась в 1967 году, но показанный на выставке «Мечта Москвича» автомобиль имеет обозначение «3-5-6». Таким образом, это шестой тестовый образец, собранный АЗЛК в рамках работ над данным проектом. Автомобиль сошел с конвейера в 1974 году, а публично его показали годом спустя.

Предполагалось, что новый «Москвич» по статусу расположится на рынке на половину ступени выше «Жигулей», и, надо отметить, у него были на это все шансы. В сравнении с Москвичами 408- и 412 автомобиль имел более просторный салон, был оснащен пружинной задней подвеской со стабилизатором, а под его капотом работал продольно расположенный 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 103 лошадиные силы. Связку мотору составлял «автомат».

К сожалению, автомобиль так и остался прототипом, не добравшись до конвейера, а в 1975 году началась работа над новой серией перспективных «Москвичей», которые на ранних этапах имели наименование 3-5-8, однако вскоре были переименованы в С-1.