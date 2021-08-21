Haval рассекретил салон своего нового кросс-купе 

Компания Haval постепенно рассекречивает проект нового кросс-купе, который будет продавать под названием H6S. Ранее был раскрыт внешний облик автомобиля, который, как оказалось, будет кардинально отличаться от простого H6, а теперь в Сети появились первые изображения дизайна его интерьера.

Судя по фирменным картинкам, слитым в интернет, внутреннее убранство Haval H6S будет практически полностью копировать интерьер H6. Из основных отличий можно выделить лишь ярко-желтые ремни безопасности, а также сиденья, обшитые алькантарой, в то время как у H6 они кожаные.

На передней панели, как и в случае с его родственником в традиционном кузове, будет установлен 10,25-дюймовый щиток цифровых приборов, а на центральной консоли виден 12,3-дюймовый сенсорный тачскрин в «парящем» стиле. Через него же предложено осуществлять управление климатической системой.

Необычно выглядит и соединение панели с центральным тоннелем, на котором красуется шайба автоматической трансмиссии.

В основу нового кроссовера Haval ляжет платформа L.E.M.O.N, на которой построены модели H6 и угловатый внедорожник Big Dog.

Комплектовать H6S планируют полуторалитровым «наддувным» двигателем мощностью 154 л.с., работающим в паре с электрическим довеском. Альтернативой может стать вариант с обычным ДВС.