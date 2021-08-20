Китайского конкурента Aurus Komendant показали на новых фото

В Китае существует свой Aurus – семейство представительских автомобилей Hongqi. Бренд входит в состав концерна FAW и был известен в первую очередь по линейке люксовых лимузинов, на которых передвигались китайские чиновники. Спустя некоторое время Hongqi решила отправиться в массовый сегмент, начав предлагать свои машины широкой аудитории, а после расширила линейку моделями новомодного сегмента SUV. Одной из грядущих новинок, которую готовят китайцы, станет большой вседорожник. Его накануне показали на свежих фотографиях.

Предполагается, что запечатленный на дорожных испытаниях автомобиль получит статус флагманского SUV бренда. Название модели держится в секрете, но местные СМИ утверждают, что автомобиль получит индекс LS7.

Как видно на фотографиях через камуфляж, дизайн передней части кузова новинки (заглавное фото) выполнят в фирменном стиле Hongqi с массивной радиаторной решеткой и зауженной передней оптикой. Созданием внешнего облика кроссовера занимался Джойс Тейлор, ранее работавший в Rolls-Royce, поэтому сходство китайского кроссовера с моделями британского бренда в данном случае не удивительно.

Новый премиальный кроссовер Hongqi получит просторный салон с премиальными материалами отделки, такими как дерево и позолоченный декор. На передней панели будут установлены аналоговые часы, но панель приборов сделают цифровой.

Под капотом LS7 планируют расположить 4-литровый V8 с двумя турбинами, мощность которого составит 659 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Главными конкурентами люксового вседорожника на китайском рынке должны стать Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

Когда состоится премьера новинки от Hongqi пока не объявлено, но, скорее всего, произойдет это до конца этого года.