Skoda восстановила быстрейший Octavia RS

Компания Skoda показала результат реставрации спецверсии седана Octavia RS, который десять лет назад установил рекорд скорости среди моделей бренда. Тогда на соляном озере Бонневиль его разогнали до 366 километров в час.

Машина была выпущена в 2011 году британским техническим центром «Шкода». Под капот такой «Октавии» установили 2-литровый бензиновый двигатель TSI с увеличенной турбиной Garret, а также системой впрыска воды во впускной коллектор. Кроме того, седану достался увеличенный радиатор, новые топливные форсунки, а также был «перепорошит» его блок управления двигателем.

Машине присвоили приставку к названию Bonneville (в честь соревнования), а также окрасили в специальную ливрею с цифрой 10.

Перед выездом на попытку установки рекорда в Octavia RS было залито гоночное масло, а колеса обули в покрышки Goodyear Eagle Dragway. В итоге «Октавия» смогла разогнаться до 366 километров в час, став самой быстрой «Шкодой» в истории этого бренда.

Напомним, сейчас абсолютный рекорд скорости принадлежит стримлайнеру Speed Demon, оснащенному 6-литровым твит-турбо V8 производства Chevrolet. В августе прошлого года его разогнали до 757 км/ч.