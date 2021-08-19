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Skoda восстановила быстрейший Octavia RS

От: Алексей Шмидт
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Компания Skoda показала результат реставрации спецверсии седана Octavia RS, который десять лет назад установил рекорд скорости среди моделей бренда. Тогда на соляном озере Бонневиль его разогнали до 366 километров в час.

Машина была выпущена в 2011 году британским техническим центром «Шкода». Под капот такой «Октавии» установили 2-литровый бензиновый двигатель TSI с увеличенной турбиной Garret, а также системой впрыска воды во впускной коллектор. Кроме того, седану достался увеличенный радиатор, новые топливные форсунки, а также был «перепорошит» его блок управления двигателем. 

Машине присвоили приставку к названию Bonneville (в честь соревнования), а также окрасили в специальную ливрею с цифрой 10.

Перед выездом на попытку установки рекорда в Octavia RS было залито гоночное масло, а колеса обули в покрышки Goodyear Eagle Dragway. В итоге «Октавия» смогла разогнаться до 366 километров в час, став самой быстрой «Шкодой» в истории этого бренда. 

Напомним, сейчас абсолютный рекорд скорости принадлежит стримлайнеру Speed Demon, оснащенному 6-литровым твит-турбо V8 производства Chevrolet. В августе прошлого года его разогнали до 757 км/ч.

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