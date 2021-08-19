Infiniti вновь обновила большой внедорожник QX80

Премьера второго поколения Infiniti QX80 состоялась в 2010 году, а его американский собрат, который получил название Nissan Armada, появился спустя шесть лет. На глобальном рынке автомобиль также продавали под именем Nissan Patrol. QX80 обновлялся дважды – в 2014 и 2017 годах, а в 2019-м вслед за глобальным «Патролом» получил модернизированный интерьер с двумя дисплеями на центральной консоли. В 2020-м рестайлинг пережил и американский Nissan Armada. Теперь же пришло время планового обновления QX80.

Салон обновленного Infiniti QX80. Фото: Infiniti

Главной и единственной обновкой премиального японского внедорожника стало новое оформление центральной консоли с широкоформатным 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы сверху, и расположенными под ним, а не по бокам (как было раньше) воздуховодами.

Салон обновленного Nissan Armada. Фото: Nissan

Таким образом, интерьер QX80 полностью подогнали под родственный американский Nissan Armada, поэтому отныне никаких отличий в салонах внедорожников кроме шильдиков брендов больше нет.

Обе модели оснащены унифицированной электронной «начинкой», а также одинаковым блоком климатической системы. Щиток приборов остался аналоговым, а между циферблатами спидометра и тахометра расположился цветной семидюймовый дисплей бортового компьютера.

Двигатель Infiniti QX80 2022 также не изменился. Автомобиль продолжат продавать с 5,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 405 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Связку ему составит 7-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод можно будет выбрать как задний, так и полноценный полный с «понижайкой».

Если учесть, что сейчас все Infiniti QX80 собирают в Японии, обновленные внедорожники рано или поздно должны добраться и до России, но когда это произойдет, пока неизвестно.