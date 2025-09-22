ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Infiniti QX65 первым получит инновационную гибридную систему I-Power

Кроссовер Infiniti QX65 первым получит инновационную гибридную систему I-Power

Текст: Михаил Романченко
Компания Nissan активно развивает гибридные технологии в своих автомобилях и на данный момент готовится начать оснащать свои машины третьим поколением бензино-электрической силовой установки e-Power. Но в будущем у этой системы появится родственник, который окажется положен более дорогим и роскошным автомобилям суббренда Infiniti.

Товарный знак I-Power был зарегистрирован в 2021 году специально для «Инфинити», у которой нет гибридных моделей с момента снятия с производства Q50 Hybrid (в 2018 году). 

Концепт-кар Infiniti QX65

Японские СМИ предполагают, что система I-Power дебютирует в новом кроссовере Infiniti QX65. Пока неясно, будет ли она использовать в составе установки тот же 1,5-литровый мотор, что и Nissan e-Power, либо окажется более продвинутой, но, скорее всего, в «Инфинити» максимальная мощность окажется гораздо выше, чем в рядовых автомобилях «Ниссан».

Что касается самого кроссовера QX65, то его премьера в виде концепт-кара состоялась в этом году. Машина отличилась крышей, выполненной по типу «фастбэк», которая плавно перетекает в корму.

Патент на название I-Power

Прототип, показанный журналистам, выделялся 22-дюймовыми многослойными колесными дисками со спиральными протекторами и трехмерными светодиодными задними фонарями во всю ширину кузова. 

Презентация серийного варианта этого «паркетника» должна состояться до конца 2025 года. 

Фото:Infiniti

