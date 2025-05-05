Новый конкурент Audi Q3 от Infiniti окажется модной версией Nissan X-Trail

Компания Infiniti постепенно сокращает свою линейку моделей, предлагая покупателям только три модели QX50, QX55 и QX60, а также крупный внедорожник QX80. К концу года два самых компактных «паркетника» японского автопроизводителя снимут с конвейера, но чем они будут заменены?

Одним из самых логичных для компании решений является кража у Nissan его популярного кроссовера X-Trail/Rogue.

Концепт-кар Infiniti QX Inspiration

По информации Automotive News, в конце апреля на встрече руководства «Ниссан» с дилерами обсуждалась возможность создания нового вседорожника под кодовым названием i33C. Машина позиционируется как конкурент Audi Q3 и будет выпускаться в США на базе местного варианта X-Trail, известного в Штатах как Rogue.

Это будет новый электрифицированный компактный SUV, построенный на платформе Rogue следующего поколения.

Автомобиль получит обновленную версию гибридной трансмиссии e-Power и, возможно, подключаемую гибридную установку с емкой батареей.

Напомним, нынешняя генерация гибридной технологии Nissan e-Power оснащается 1,2-литровым бензиновым мотором, который работает как генератор для зарядки небольшой аккумуляторной батареи емкостью 1,8 кВт/ч, затем питающей электродвигатели.

Бензиновый ДВС напрямую не связан с осями и используется только для подзарядки компактного аккумулятора.

Первым свет должен увидеть кроссовер Nissan X-Trail/Rogue нового поколения. Появление этой модели запланировано на начало 2027 года. Кроссовер Infiniti, которому обещают модный дизайн и роскошное оснащение, появится немного позднее.