Большой кроссовер Infiniti, прозванный «бегемотом», удивил своей ударопрочностью

Последние нормативы организаций, занимающихся тестом машин на безопасность, привели к тому, что многие популярные автомобили теперь не могут пройти такие испытания без каких-либо проблем. Но это не коснулось большого внедорожника Infiniti Q80, которого в прессе часто называют «Бегемотом» за внешнее сходство с этим животным.

Недавно модернизированная версия QX80 пережила тесты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), причем сразу в четырех различных сценариях. И, на удивление, внедорожнику удалось справиться с каждым из них даже несмотря на ужесточившиеся критерии их прохождения.

Infiniti QX80 2025

Полноразмерный японский автомобиль заработал итоговую оценку Top Safery Pick+, гарантирующую водителю, пассажирам и другим участникам дорожного движения в случае ДТП максимально высокий уровень безопасности.

Впрочем, несмотря на отличный результат, у Infiniti по-прежнему есть поле для улучшений ударопрочности QX80. Так, к примеру, им предстоит разобраться с так называемым «проскальзыванием» плечевого ремня безопасности, который в случае удара на скорости в 65 километров в час может перемещаться слишком далеко вверх.

Ранее мы рассказывали о том, что такие внедорожники Infiniti теперь доступны и на российском авторынке. Машины 2025 производственного года поставляются в РФ по схеме альтернативного импорта и продаются по цене от 13 до 23,7 миллиона рублей.