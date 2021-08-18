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Новый недорогой кроссовер Hyundai – появились первые подробности

От: Алексей Шмидт
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Концерн Hyundai всерьез взялся за ультрабюджетный сегмент SUV, в котором за последние годы уже появились множество новинок. Впрочем, вскоре этот список пополнится еще одним кроссовером. Его планируют вывести в продажу в 2023 году. Под каким брендом появится новинка, Hyundai, Kia или Ioniq, не уточняется.

Планы концерна недавно подтвердил партнер корейцев по производству электрически силовых агрегатов BorgWarner, который подписал с Hyundai Motor Group контракт на поставку нового интегрированного модуля электропривода. Системе предстоит объединить двигатель и трансмиссию в единый блок, что позволит сэкономить место и сделать новый кроссовер легче, чем автомобили аналогичных габаритов (от 3,5 до 3,7 метров).

Kia teaser

Мощность новой электрической трансмиссии должна составить порядка 135 кВт или 183,5 лошадиных сил, но, скорее всего, в целях экономии энергии ее дефорсируют до привычных для субкомпактного сегмента SUV 100 л.с.

Что касается батарей, то их запас хода должен составить около 320 километров, а для полной зарядки аккумуляторов (от устройств быстрой зарядки) будет требоваться около часа. 

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