Новый недорогой кроссовер Hyundai – появились первые подробности

Концерн Hyundai всерьез взялся за ультрабюджетный сегмент SUV, в котором за последние годы уже появились множество новинок. Впрочем, вскоре этот список пополнится еще одним кроссовером. Его планируют вывести в продажу в 2023 году. Под каким брендом появится новинка, Hyundai, Kia или Ioniq, не уточняется.

Планы концерна недавно подтвердил партнер корейцев по производству электрически силовых агрегатов BorgWarner, который подписал с Hyundai Motor Group контракт на поставку нового интегрированного модуля электропривода. Системе предстоит объединить двигатель и трансмиссию в единый блок, что позволит сэкономить место и сделать новый кроссовер легче, чем автомобили аналогичных габаритов (от 3,5 до 3,7 метров).

Мощность новой электрической трансмиссии должна составить порядка 135 кВт или 183,5 лошадиных сил, но, скорее всего, в целях экономии энергии ее дефорсируют до привычных для субкомпактного сегмента SUV 100 л.с.

Что касается батарей, то их запас хода должен составить около 320 километров, а для полной зарядки аккумуляторов (от устройств быстрой зарядки) будет требоваться около часа.