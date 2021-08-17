В России продают самую дорогую «Ладу Весту». Это подарок известного блогера

В Сети появилось объявление о продаже автомобиля Lada Vesta Sport. За подержанный седан 2019 года выпуска с пробегом около 35 тысяч километров просят 1 миллион 200 тысяч рублей, что делает его самой дорогой «Вестой» на российском вторичном рынке.

Столь высокая цена автомобиля обусловлена несколькими факторами, главным из которых является его известность. Эта «Весту» в ноябре 2020 года разыграл известный YouTube-блогер Константин Заруцкий (Academeg).

Машина стала главным героем двух видеороликов, которые в общей сумме собрали около 5,5 миллионов просмотров. После того, как сюжеты вышли на канале блогера, автомобиль был разыгран в лотерею.

Судя по всему, на продажу Vesta Sport выставил как раз тот человек, который ее выиграл. Впрочем, напрямую в объявлении, опубликованном на сайте «Авто.ру», это не утверждается.

Кроме того, что автомобиль засветился на YouTube, машина оснащена дополнительным оборудованием. И это также сказалось на ее итоговой стоимости. Как сообщил продавец, четырехдверка укомплектована пакетом внезаводской шумоизоляции, акустической системой с головным устройством на базе операционной системы Android, усилителем и сабвуфером, фронтальной камерой, системой мониторинга «слепых» зон, охранной системой с возможностью управления через смартфон, а также альтернативными амортизаторами.

Весь пакет доработок автор объявления оценивает в 400 тысяч рублей. По его словам, автомобиль использовался им как машина выходного дня, поэтому находится в отличном состоянии.

Для сравнения, стоимость новой Lada Vesta Sport сейчас составляет от 1 миллиона 184 тысяч 900 рублей, то есть практически столько же, сколько просят за этот экземпляр.