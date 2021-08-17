Водородный «Аурус Сенат» показали во Владивостоке

Водородный “Аурус Сенат”. Фото: Newsvl.ru

Компания Aurus представила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке водородную версию люксового седана Senat. Вместе с новым исполнением на стенде бренда был выставлен и серийный «Сенат», оснащенный бензиновым двигателем.

Как рассказали представители «Аурус», водородный вариант автомобиля оборудован силовой установкой с водородными топливными ячейками, в которых водород путем электромеханической реакции преобразуется в электричество, которое затем используется в качестве питания для тяговых электрических двигателей.

Серийный бензиновый “Аурус Сенат”. Фото: Newsvl.ru

Единственным продуктом работы такого автомобиля является водяной пар, поэтому выбросы в атмосферу диоксида углерода CO2 равны нулю. Забор кислорода системой ведется из окружающей среды, а водорода из специального баллона, в котором он хранится под давлением 700 атмосфер.

Заявленный запас хода на одном заряде батареи составляет от 100 до 150 километров, а на водороде – от 500 до 550 километров. В компании отмечают, что баллон с водородом, которым оборудован «Аурус Сенат», выполнен из композитных материалов и оснащен системой предотвращения взрыва.

Ранее в этом году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о том, что водородный вариант Aurus Senat станет серийным в 2024 году.