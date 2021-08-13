Газовые автобусы «КАМАЗ» отправят в «Северную столицу» 

Компания «КАМАЗ» готовится к расширению рынков сбыта своей пассажирской техники. Завод имеет внушительный пассажирский электрический автопарк в Москве, но в «Северной столице» до недавнего времени представлен не был. Теперь же стало известно, что в Санкт-Петербург отправят 20 автобусов «КАМАЗ», причем ими окажутся не дизельные варианты, как в Москве, а работающие на природном газе.

Поставлять в Петербург планируют низкопольные модели с индексом 52299-40-57. В версиях, разработанных для «Северной столицы», их вместимость составит 89 пассажиров (28 сидячих мест). Автобусы оборудуют всеми атрибутами современных пассажирских моделей, включая USB-зарядки, кондиционеры, камеры и большие информационные дисплеи.

Отличаться от дизельных автобусов «КАМАЗ» газовые аналоги будут 7,5-литровым двигателем Weichai мощностью около 250 лошадиных сил, соответствующим стандарту Евро-5. Ассистировать ему предстоит традиционной автоматической трансмиссии фирмы ZF. Питание силовой установки будет осуществляться от баллонов со сжатым природным газом объемом 984 литра, расположенных на крыше.

Общая стоимость контракта на поставку 20 газовых автобусов «КАМАЗ» в Петербург оценена в 322 миллиона 800 тысяч рублей. Таким образом, стоимость одной такой машины составляет 16 миллионов 140 тысяч рублей.