Для Haval F7 и Geely Tugella готовят серьезных конкурентов

Компания SAIC с принадлежащим ей брендом Roewe рассекретила два новых кроссовера, которые вскоре пополнят модельный ряд марки на китайском рынке. Речь об SUV-модели с традиционным кузовом RX5 Max и кросс-купе Whale. Первого прочат в конкуренты Haval F7, а второго местные СМИ называют соперником Haval F7x и Geely Tugella.

Кроссовер Roewe RX5 Max заявлен с 1,5-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил, ассистировать которому предстоит восьмидиапазонному преселективному «роботу». Дизайн модели, как видно на официальных изображениях, выполнят по стандартным лекалам, которые использовались в других проектах Roewe.

Кросс-купе Whale будет выглядеть чуть более неординарно, выделяясь на фоне своего родственника в традиционном кузове другим оформлением радиаторной решетки и задней оптикой. Отличительной чертой последней станет узкая горизонтальная полоса и вертикальные фонари замысловатой формы.

Купеобразный «паркетник» получит под капот 2-литровый турбомотор мощностью 231 лошадиную силу, работающий в паре с той же, что и в случае с RX5 Max 8-скоростной роботизированной трансмиссией. Длина новинки составит около 4,7-метров, что примерно сопоставимо с размерами известных в России китайских моделей Haval F7x и Geely Tugella.

В продажу оба новых кроссовера Roewe должны поступить до конца 2021 года.