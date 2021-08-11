Возрожденный кроссовер Mitsubishi Airtrek: появились свежие фото и подробности

В базу Министерства промышленности и информатизации Китая загрузили свежие фотографии и техническую документацию нового электрического кроссовера Mitsubishi Airtrek. Продажи автомобиля должны начаться до конца 2021 года.

Первые снимки электрического SUV появились еще в июне этого года. Машину разработало совместное предприятие, организованное местным концерном GAC и Mitsubishi Motors.

На фото: GAC Aion V

В основу «паркетника» Airtrek легла платформа электромобиля GAC Aion V, но внешне автомобили выглядят по разному. Кроссоверу Mitsubishi досталась X-образная решетка радиатора, выполненная в стиле последних моделей японского бренда. Корма привлекает внимание необычными задними фонарями, выполненными в виде положенной набок литеры «Y».

Согласно паспортным данным, появившимся в базе китайского минпрома, длина кроссовера составит 4630 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1728 мм, а размер колесной базы будет равен 2830 мм. Заявленный клиренс – 160 мм.

Приводить в движение Mitsubishi Airtrek будет та же электрическая силовая установка, которая питает его родственника по платформе Aion V. Это электрический двигатель мощностью 135 кВт (184 лошадиные силы), работающий в связке с батареей емкостью 60 или 80 кВт/ч (запас хода 400 или 600 км).

В прошлом Mitsubishi уже использовала название Airtrek. Под этим именем в период с 2001 по 2005 год выпускали кроссоверы Outlander на японском рынке.