Новый кроссовер Mitsubishi Airtrek показали на первых фото

Компания Mitsubishi планирует вернуть в свою модельную линейку название Airtrek. Имя, известное по первому поколению Outlander для японского рынка, достанется новому компактному электрическому кроссоверу. Сегодня его первые фотографии появились в свободном доступе, причем, что удивительно, кузов машины не был скрыт камуфляжем.

Как ожидается, новый Mitsubishi Airtrek будет представлять собой не полностью новую модель, а перелицованную версию впускаемого еще с 2020 года электрокара GAC Aion V.

На выложенных в Сеть фотографиях можно заметить, что Airtrek внешне отличается от своего донора полностью другими передней и задней частями кузова. «Передок» модели выполнен с X-образным оформлением радиаторной решетки, перекликаясь с другими автомобилями японского бренда. В задней части выделяются необычные фонари, выполненные в форме перевернутой набок буквы Y.

Приводить в движение новый электрический кроссовер Mitsubishi будет электромотор мощностью 135 кВт или 184 лошадиные силы (350 Нм). Запас хода модели составит от 500 до 600 километров.

Производством Airtrek займется предприятие GAC в Гуанчжоу. Сборка кроссовера Mitsubishi будет осуществляться на том же заводе, который выпускает его донора Aion V. При этом продавать Mitsubishi Airtrek планируют не только в «Поднебесной», но и на зарубежных рынках.