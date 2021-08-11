Олимпийцам из КНР с золотыми медалями подарят «китайские Aurus»

Китайский автомобильный гигант FAW, владеющий люксовой маркой Hongqi, объявил о том, что подарит атлетам, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Токио, по роскошному лимузину H9.

Суммарно Китай завоевал на Олимпиаде 38 золотых медалей, которые распределились между 52 спортсменами. С 2-литровыми «наддувными» двигателями Hongqi H9 стоит в «Поднебесной» около 370 тысяч юаней или 4 миллиона 200 тысяч рублей. Таким образом, на подарки атлетам в виде люксовых седанов компания потратит около 20 миллионов юаней или 230 миллионов рублей по текущему курсу.

Напомним, бренд Hongqi позиционируется в КНР так же, как в России Aurus. Ранее эта марка занималась производством машин исключительно для местной политической элиты, но совсем недавно расширила свой бизнес, начав продажи машин на массовом рынке. В ближайшие планы Hongqi входит выход за пределы Китая.

Что касается лимузинов Hongqi H9, то их комплектуют двумя вариантами силовых агрегатов – 2-литровым бензиновым «турбомотором» мощностью 252 лошадиные силы, работающим в связке с 48-вольтовым электрическим «довеском», а также с 3-литровым компрессорным V6, выдающим 283 л.с. и 400 Нм.

Автомобили выделяются премиальным оснащением и высоким уровнем комфорта. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены «капитанские» кресла с широким диапазоном регулировок, подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а также два больших планшета мультимедийной системы, сенсорная панель управления климат-контролем и специальная вставка под хрустальные фужеры для шампанского.