Самый дешевый кроссовер Geely ушел из России

Компания Geely завершила продажи на российском рынке своего самого доступного кроссовера Emgrand X7. В июле объем реализации этой модели оказался «нулевым» (ни одного проданного автомобиля). В пресс-службе «Джили» подтвердили, что модель покинула Россию.

Кроссовер Geely Emgrand X7 до последнего времени оставался самым дешевым SUV в линейке китайского автопроизводителя со стартовой ценой в 1 миллион 400 тысяч рублей. Машину продавали в четырех комплектациях с двумя вариантами двигателей и несколькими трансмиссиями.

К концу весны этого года выбор версий Emgrand X7 ограничили до одной модификации с 2-литровым «атмосферником», «автоматом», передним приводом и в «топовой» комплектации, а в июле были прекращены продажи и их.

Как сообщает издание «Мотор», дилеры «Джили» распродали все складские запасы кроссоверов, а новых поставок не ожидается.

В 2021 году Geely серьезно обновила свою модельную линейку, исключив из нее кросс-хэтч GS. Вместо него для российский покупателей предложили новый купеобразный кроссовер Tugella. Сейчас за него просят от 2 миллионов 699 тысяч 990 рублей.