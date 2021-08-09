Haval готовится к выпуску кроссовера X Dog

Компания Haval запатентовала дизайн нового полноразмерного кроссовера X-Dog. Соответствующие изображения появились в базе китайского минпрома. Автомобиль расположится в модельном ряду бренда на ступень выше среднеразмерного вседорожника Big Dog.

Премьера одноименного прототипа состоялась на автосалоне в Шанхае. С точки зрения дизайна автомобиль напоминает все другие новинки бренда, представленные за последний год.

Как видно на патентных изображениях, автомобиль будет выглядеть абсолютно также, как его прототип, дебютировавший на апрельском автошоу.

Агрегатная сторона новинки пока держится в секрете, но часть информации уже известна. Кроссовер планируют продавать в двух версиях: с подзаряжаемым «гибридом» на базе полуторалитрового мотора, а также с обычным 2-литровым ДВС, агрегатированным семискоростным «роботом».

Премьера серийной версии Haval X Dog должна состояться в 2022 году.