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Haval готовится к выпуску кроссовера X Dog

От: Алексей Шмидт
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Компания Haval запатентовала дизайн нового полноразмерного кроссовера X-Dog. Соответствующие изображения появились в базе китайского минпрома. Автомобиль расположится в модельном ряду бренда на ступень выше среднеразмерного вседорожника Big Dog.

Премьера одноименного прототипа состоялась на автосалоне в Шанхае. С точки зрения дизайна автомобиль напоминает все другие новинки бренда, представленные за последний год.

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Как видно на патентных изображениях, автомобиль будет выглядеть абсолютно также, как его прототип, дебютировавший на апрельском автошоу.

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Агрегатная сторона новинки пока держится в секрете, но часть информации уже известна. Кроссовер планируют продавать в двух версиях: с подзаряжаемым «гибридом» на базе полуторалитрового мотора, а также с обычным 2-литровым ДВС, агрегатированным семискоростным «роботом».

Премьера серийной версии Haval X Dog должна состояться в 2022 году. 

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