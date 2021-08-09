Chery рассказала о двух премиум-моделях для России

Компания Chery планирует до конца 2021 года вывести на российский рынок две новые модели под своим премиальным суббрендом CheryExeed, которые присоединятся к актуальному кроссоверу TXL. Речь идет о полноразмерном внедорожнике VX и компактном LX.

Оба автомобиля уже прибыли в Россию и проходят процедуру сертификации, поэтому их появление в дилерских центрах уже вопрос времени.

В «Поднебесной» обе модели уже продаются. VX предложен китайским покупателям с 1,6-литровым 197-сильным турбомотором мощностью 197 лошадиных сил, работающим в паре с передним приводом и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией, а также с 2-литровым «наддувным» двигателем на 220 или 254 л.с., агрегатированным тем же «роботом».

Что касается модели LX, то ее длина составит чуть более 4,5 метров, поэтому автомобилю выделено место в сегменте компактных кроссоверов.

«Поднебесный» вариант этого «паркетника» продают с 1,5 и 1,6-литровыми бензиновыми моторами мощностью 156 и 197 лошадиных сил соответственно. Первому ассистирует вариатор, а второму – 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Каким окажется оснащение CheryExeed VX и LX в России, пока неизвестно.

Что касается единственной на сегодняшний день модели бренда, представленной на нашем рынке (CheryExeed TXL), то его продажи начались осенью прошлого года. Кроссовер предложен покупателям с 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 л.с. Цены на него начинаются от 2 миллионов 249 тысяч 900 рублей.