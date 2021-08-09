ДомойАвтоновости сегодняНовый Toyota Crown сохранит кузов седан. Первый рендер

Новый Toyota Crown сохранит кузов седан. Первый рендер

От: Ростислав Архипов
187835 1 1

О том, что в Toyota решили радикально изменить имидж своего премиального седана Crown стало известно еще в прошлом году. Тогда профильные СМИ утверждали, что в компании полностью откажутся от седана, отдав имя Crown новому люксовому кроссоверу. По новой информации, опубликованной японским агенством «Spyder7», четырехдверка останется на конвейере и будет продаваться параллельно с SUV-вариантом.

Основная причина, которая подтолкнула руководство «Тойота» сохранить седан Crown, кроется в переводе его на передний привод, тогда как одноименный кроссовер с приставкой Cross будут продавать исключительно в полноприводной версии.

187843
Актуальный Toyota Crown. Фото: Toyota

Независимые дизайнеры также опубликовали первое рендерное изображение нового поколения Crown, судя по которому автомобиль унаследует купеобразный стиль предшественника с низкой задней стойкой, а также получит новую увеличенную радиаторную решетку, другой бампер и оптику, которые должны придать машине более солидный стиль.

187844 1
Рендер нового поколения седана Toyota Crown. Фото: Spyder7

О техническом оснащении пока информации нет, но японская пресса уверена, что автомобиль оснастят обновленной гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС, правда ее мощность пока остается загадкой. 

3a540a9124d36525a547e14adb26fc5a 1
Рендер кроссовера Toyota Crown Cross. Фото: BestCarWeb

Премьера нового поколения седана Toyota Crown запланирована на 2022 год, тогда как версия Crown Cross должна дебютировать в 2023 году. 

Предыдущая статьяКак мог выглядеть современный «УАЗ Буханка» (но не будет)
Следующая статьяЛифтбэк Uni-V: конкурента Skoda Octavia от Changan избавили от камуфляжа

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

У Kia Mohave в России появилась шестиместная версия

Компания Kia объявила о начале продаж на российском рынке «топовой» комплектации Premium+, оборудованной шестиместным салоном. Новое исполнение отличает более высокий уровень комфорта и безопасности...

Toyota Land Cruiser 300 для России: известна цена с дизельным двигателем

Новый субкомпактный кроссовер Lexus LBX: первое изображение

«Камаз Компас»: конкурента «ГАЗели» и «Валдая» начнут выпускать в сентябре

Toyota Land Cruiser Prado 2022-2023: новые подробности

Дешевле любого немецкого «премиума: известны цены на новый кроссовер Genesis GV70

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+