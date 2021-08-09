Новый Toyota Crown сохранит кузов седан. Первый рендер

О том, что в Toyota решили радикально изменить имидж своего премиального седана Crown стало известно еще в прошлом году. Тогда профильные СМИ утверждали, что в компании полностью откажутся от седана, отдав имя Crown новому люксовому кроссоверу. По новой информации, опубликованной японским агенством «Spyder7», четырехдверка останется на конвейере и будет продаваться параллельно с SUV-вариантом.

Основная причина, которая подтолкнула руководство «Тойота» сохранить седан Crown, кроется в переводе его на передний привод, тогда как одноименный кроссовер с приставкой Cross будут продавать исключительно в полноприводной версии.

Актуальный Toyota Crown. Фото: Toyota

Независимые дизайнеры также опубликовали первое рендерное изображение нового поколения Crown, судя по которому автомобиль унаследует купеобразный стиль предшественника с низкой задней стойкой, а также получит новую увеличенную радиаторную решетку, другой бампер и оптику, которые должны придать машине более солидный стиль.

Рендер нового поколения седана Toyota Crown. Фото: Spyder7

О техническом оснащении пока информации нет, но японская пресса уверена, что автомобиль оснастят обновленной гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС, правда ее мощность пока остается загадкой.

Рендер кроссовера Toyota Crown Cross. Фото: BestCarWeb

Премьера нового поколения седана Toyota Crown запланирована на 2022 год, тогда как версия Crown Cross должна дебютировать в 2023 году.