Новый семиместный кроссовер Kia попал в объективы камер

Kia готовится расширить список рынков, где продает вместительную версию кроссовера Sonet. К Индонезии, где семиместный «паркетник» появился в апреле этого года, вскоре присоединится Индия. Автомобиль накануне был замечен фотошпионами в городе Хайдарабад.

Попавшийся в объектив автомобильных папарацци прототип был практически полностью покрыт маскировкой. Впрочем, это не помогло. Машину распознали по дневным ходовым огням и оконной линии. Задняя стойка прикрыта плотной тканью, скрывая увеличенный свес, который поможет вместить в салоне «паркетника» третий ряд сидений.

Салон семиместного Kia Sonet, скорее всего, будет копировать своего индонезийского собрата, получив 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, люк с электроприводом, цифровую комбинацию приборов, беспроводную зарядку для смартфона, климат-контроль и мультируль.

Автомобиль спроектируют на платформе Kia K2, которая легла в основу пятиместного Kia Sonet, кроссовера Hyundai Venue и хэтчбека Hyundai i20. Линейка двигателей индийского варианта практически наверняка будет включать в себя полуторалитровые бензиновые и дизельные двигатели мощностью 113 лошадиных сил, а также литровую «турботройку». Трансмиссию можно будет выбрать как механическую, так и автоматическую.

В продажу в Индии новый семиместный кроссовер Kia поступит в начале 2022 года. Ориентировочные цены будут лежать в интервале от 900 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч местных рупий или 885 – 1 миллион 575 тысяч рублей по текущему курсу.