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В Китае разрабатывают конкурента Aurus Komendant

От: Алексей Шмидт
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Китайский бренд Hongqi (в переводе «Красное знамя») приступил к ходовым испытаниям нового роскошного кроссовера, который по уровню премиальности должен бросить вызов таким грандам как Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, а также еще не вышедшему в продажу российскому Aurus Komendant.

На первых шпионских фотографиях «поднебесный» вседорожник, получивший название LS7, показался на дорогах общего пользования в маскировочной пленке, которая не позволяет рассмотреть детали его экстерьера. Впрочем, по снимкам можно сделать вывод о пропорциях машины, а также оценить ее интерьер без камуфляжа. 

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Мы уже рассказывали о новой модели Hongqi, которая должна сменить в линейке бренда знаменитый правительственный седан L5. Так вот кроссовер LS7 получит аналогичную с этой люксовой четырехдверкой большую радиаторную решетку и узкие фары.

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В салоне отчетливо видны два стоящих отдельно кресла во втором ряду, а также диван на третьем. Все они обшиты перфорированной кожей, а также отлично гармонируют с деревянными и позолоченными элементами декора. Получит ли вседорожник версии с иной посадочной формулой, пока неизвестно. 

Агрегатная сторона LS7 пока не раскрывается, но, как утверждают китайские СМИ, автомобиль оснастят 4-литровым битурбированным V8, выдающим 659 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. 

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