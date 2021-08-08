BMW X1 2022 показали на первом рендере

Компания BMW продолжает работать над обновленным X1. Самый компактный в SUV-линейке баварской марки должен дебютировать в следующем году. Накануне в Сети появились шпионские фотографии X1 2022, которые послужили в качестве основы для рендера от независимого дизайнера «Magnus.Concepts».

Как видно на изображении (заглавное фото), рестайлинговый X1 получит радиаторную решетку, обрамленную стреловидными фарами с заметными ДХО. Последние будут перекликаться с теми, которые получили модернизированные автомобили 3-Series. А уровнем ниже расположится центральный воздухозаборник со вставками из мелкоячеистой сетки.

Как будет выглядеть корма обновленного BMW X1 на изображениях не показали, но, судя по шпионским снимкам, в задней части реформенного кроссовера появится более обтекаемый бампер и выраженный спойлер.

Что до изменений в салоне, то они скорее всего сведутся к появлению нового изогнутого тачскрина, объединенного с дисплеем цифровой комбинации приборов. Вся эта связка будет работать на базе операционной системы BMW 8.

В «БМВ» уже подтвердили, что у нового X1 будет электрический вариант, который должен получить индекс iX1. Кроме него кроссовер предложат с бензиновыми «четверками» и в версии с подключаемым гибридом.

Производство новинки наладят на заводе в Регенсбурге. Выпуск автомобиля запланирован на начало 2022 года.