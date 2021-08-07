Skoda готовит седан, который вытеснит старый Rapid

Skoda анонсировала премьеру нового седана, который будет продавать на рынках развивающихся стран. Машина получит название Slavia, а ее дебют запланирован на конец 2021 года.

В основу четырехдверки ляжет платформа MQB-A0-IN, спроектированная специально для Индии.

Свою новую 4-дверку в «Шкоде» называют «среднеразмерной» и «премиальной». Профильные СМИ добавляют, что в локальной гамме именно ей предстоит вытеснить седан Rapid, созданный на архитектуре PQ25 (касается только седана, поэтому российскому лифтбэку ничего не грозит).

О машине известно немало. Длина седана должна составить 4480 мм при колесной базе в 2651 мм. Линейка двигателей, учитывая заявленную платформу, будет включать в себя литровый и полуторалитровые бензиновые турбомоторы мощностью 115 и 150 лошадиных сил, агрегатированные 6-скоростной автоматической трансмиссией или преселективным «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

Серийная сборка Skoda Slavia должна начаться в 2022 года.

Продавать автомобиль должны не только в Индии, но и в других странах. Впрочем, ждать его в России, пожалуй, не стоит. Наш лифтбэк обновился в 2020 году и в отставку пока не собирается.