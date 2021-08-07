Редкий «советский кроссовер» ГАЗ-М72 продают за 2 млн рублей

На продажу в Москве выставили советский полноприводный автомобиль «ГАЗ-М72» 1956 года выпуска. За машину, пробег которой равен всего 10 тысячам километров, просят 2 миллиона рублей.

Как видно на фотографиях, опубликованных в объявлении на сайте «Авто.ру», автомобиль находится в хорошем состоянии и имеет оригинальный ПТС. Машина укомплектована 2,1-литровым бензиновым мотором с отдачей в 55 л.с., ассистирует которому 3-скоростная МКПП.

ГАЗ-М72 в современном мире получил прозвище «советский кроссовер» за несущий кузов, высокий клиренс, а также наличие полного привода. Кроме того, эта модель стала первой выпущенной в СССР, которая была оборудована омывателем ветрового стекла.

За разработку машины Горьковский автозавод взялся после того, как получил соответствующее поручение из Кремля. В качестве агрегатной базы для автомобиля выступила М-20 «Победа» и ГАЗ-69. У первой ГАЗ-М72 позаимствовал модернизированный кузов, а у второй – шасси.

Производство автомобиля стартовало в 1955 году, то есть за 24 года до премьеры американского AMC Eagle, являющегося прародителем современного сегмента кроссоверов. Сборка модели завершилась спустя три года. За этот период с конвейера «ГАЗ» сошло более 4 тысяч 600 единиц М72.