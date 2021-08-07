Британский журнал о внедорожниках раскритировал и расхвалил Lada Niva Legend

Британский журнал «The Mud Life» опубликовал свежую статью, главным героем которой стал российский внедорожник. Более того, редакторы решили разместить его фото на обложке периодического издания. Эксклюзивный перевод тест-драйва выложил в своей ленте паблик «Lada Niva Documentary».

Ничего нового и необычного о российском внедорожнике авторы статьи в «The Mud Life» не сказали. Журналисты пожурили машину за неуклюжесть при прохождении поворотов и неудобное включение пятой передачи, заставляющий осуществлять так называемый «жигулёвский поклон». Не понравился им и двигатель, мощности которого откровенно недостаточно для такого автомобиля, а также спартанский интерьер и отсутствие центрального замка.

В списке плюсов Niva Legend оказались уже затертые до дыр тезисы об отличной геометрической проходимости, неплохой работе подвески при проезде неровностей, а также наличии у модели «понижайки» и блокировки дифференциала.

Главным и единственным конкурентом российского внедорожника в Великобритании редакторы «The Mud Life» назвали Dacia Duster. Им должен был стать Suzuki Jimny, но все японские «рамники» раскуплены, а когда они вернутся в «Туманный Альбион» будут стоить огромных денег.

Впрочем, по российским меркам и Lada Niva в Великобритании стоит немало. За внедорожник просят от 17 тысяч 295 фунтов стерлингов или 1 миллион 760 тысяч рублей. А «топовый» вариант Urban с пакетом Black оценен в 19 тысяч 350 фунтов (1 миллион 970 тысяч рублей).

В России цены на трехдверную Niva Legend лежат в диапазоне от 632 тысяч 900 до 717 тысяч 900 рублей в зависимости от комплектации и оснащения.