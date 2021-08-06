Владелец Volvo V70 строит копию своей машины из Lego

Житель Швеции Дэвид Густафссон решил реализовать давнюю задумку, которая подразумевает воссоздание его любимого автомобиля Volvo V70 из конструктора Lego. Машина еще не готова, но основная работа сделана. Шасси поставлено на колеса и осталось только собрать ее кузов.

Дэвид с детства увлекался сборкой конструкторов. Когда ему исполнилось 10 лет он начал мечтать о том, что когда-нибудь построит большую машину из Lego. Воплотить задумку в реальность было решено в прошлом году, когда 21-летний швед вместе с приятелем выиграл главный приз в телепрограмме Lego Masters. Дэвиду и его товарищу подарили более 370 тысяч деталей конструктора, общий вес которого составил более тонны.

«Я понял, что именно сейчас мне представился лучший шанс реализовать свою мечту – построить собственную машину в полном масштабе», – рассказал энтузиаст.

В основу конструкции Volvo V70, выполненного из Lego, легла самодельная рама из профтрубы квадратного сечения. Кроме того, автомобиль имеет обычные колеса и рулевую рейку с карданом, которые используются в традиционных машинах. Все остальное выполнено из деталей Lego.

Кузов машины еще не готов, но в его очертаниях уже начинает просматриваться Volvo V70. После того, как проект будет завершен, швед намерен сдавать машину в аренду энтузиастам и заинтересованным компаниям.