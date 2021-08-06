Названы цены на новый кроссовер Changan CS55 Plus. Его привезут в Россию

Китайская Changan рассекретила прайс-лист нового кроссовера CS55 Plus, представленного еще в апреле 2021 года на автомобильной выставке в Шанхае. На родном рынке «паркетник» появится в ближайшие недели, после чего должен добраться и до России, где сейчас продают его предшественника CS55.

По габаритам новый CS55 Plus располагается между такими кроссоверами как Haval Jolion и Skoda Karoq, а также Toyota RAV4 и VW Tiguan. Длина автомобиля составляет 4515 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, а размер его колесной базы равен 2656 мм.

На китайском рынке продавать новинку будут с безальтернативным полуторалитровым турбомотором мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм), агрегатированным роботизированной трансмиссией и передним приводом.

Главной фишкой нового Changan CS55 Plus должна стать продвинутая по сравнению с предшественником пассивная безопасность. Уже в базовых версиях «паркетник» укомплектуют водительской и пассажирской подушками безопасности, боковыми подушками переднего ряда, а также так называемыми «шторками». В самом дорогом исполнении можно будет расчитывать на такие водительские ассистенты как: удержание в полосе движения, адаптивный «круиз» и систему автоматического торможения.

Стартовое исполнение нового CS55 Plus оценено в 106 тысяч 900 юаней или 1 миллион 210 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию будут просить 121 тысячу 900 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 380 тысяч рублей по текущему курсу. Стоимость актуального CS55 в Китае варьируется в пределах 92 тысяч 900 – 113 тысяч 900 юаней (1 миллион 50 – 1 миллион 290 тысяч рублей). Существенная разница в цене базовых комплектаций обусловлена тем, что у дореформенного кроссовера имеется версия с «механикой».

В России сейчас Changan CS55 продают по цене от 1 миллиона 519 тысяч 900 до 1 миллиона 719 тысяч 900 рублей.