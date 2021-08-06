Mugen разработала обвес для нового Honda Civic

Японское ателье Mugen представило на суд общественности пакет доработок для нового, одиннадцатого по счету поколения Honda Civic. Стайлинг-комплект включает в себя исключительно внешние доработки.

По меркам Mugen, обвес оказался достаточно скромным. В его состав вошли: юбка переднего бампера, накладки на пороги и задний диффузор. Дополнительно к тюнинг-пакету предложен компактный спойлер на двери багажника, дефлекторы на оконные рамки и корпуса боковых зеркал зеркал, выкрашенные в черный цвет. Замыкают список доработок для Civic комплект 18-дюймовых колесных дисков оригинального дизайна и раздвоенный выхлоп.

Сколько будет стоить обвес, пока не объявлено. Цены на него обещают раскрыть 3 сентября, когда в Японии начнутся продажи самого Honda Civic.

Премьера одиннадцатого поколения хэтчбека «Сивик» состоялась 5 августа. На родине продавать автомобиль будут с безальтернативным полуторалитровым «наддувным» бензиновым двигателем мощностью 182 лошадиные силы. Пару ему должна составить 6-ступенчатая МКП или вариатор. Цены уже объявлены. За базовый вариант пятидверки будут просить от 3 миллионов 190 тысяч иен или 2 миллиона 125 тысяч рублей.