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Дизайнер нарисовал новый «УАЗ Хантер». Получился Defender

От: Алексей Шмидт
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Внедорожник «Хантер» является одним из долгожителей на конвейере Ульяновского автозавода, оставаясь в производстве без малого на протяжении 49 лет. Неудивительно, что поклонники «УАЗ» ждут нового поколения этой модели. Независимый дизайнер Panderlaike Designer опубликовал на своей странице в «Инстаграм» изображения второй генерации российского внедорожника, причем сразу в двух исполнениях – обычном и экспедиционном. Правда в конечном счете автомобиль оказался больше похож не на «УАЗ», а на свежий Land Rover Defender.

По словам художника, дизайн-проект нового «УАЗ Хантер» был выполнен с соблюдением всех фирменных «фишек» марки. К старым моделям Ульяновского автозавода должны отсылать фары, радиаторная решетка, воздухозаборники и выштамповки на капоте внедорожника. 

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Из других особенностей автомобиля, которые пересекаются с актуальным Hunter, можно выделить брутальный внешний облик с рубленными формами кузова, массивный защитный обвес, большие колесные диски, короткие свесы и высокий клиренс. 

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Экспедиционной версия, как видно на изображениях, дополнительно оборудована шноркелем, багажником, лестницей и сэнд-траками.

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В комментариях к публикации пользователи посетовали, что внедорожник получился сильно похож на британский Land Rover Defender в новом кузове. 

Независимый дизайнер объяснил это сходство следующим образом: «Старался этого избежать (сходства с Defender, прим.ред), но круглые фары получилось интегрировать только таким образом».

Естественно, ни о каком новом поколении «УАЗ Хантер» речи не идет. Выпускать 469-й Ульяновский автозавод планирует до тех пор, пока есть спрос, а затем, скорее всего, просто выведет его из модельного ряда. 

Источник:Panderlaike Designer/Instagram
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