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Кроссовер Chevrolet Equinox станет электрическим 

От: Алексей Шмидт
2021 chevrolet equinox rs china exterior 12

Компания Chevrolet может превратить свой среднеразмерный кроссовер Equinox в электромобиль. Накануне совместное предприятие SAIC и General Motors зарегистрировало в патентном ведомстве Китая дизайн такого автомобиля. 

Сейчас бензиновые Equinox продают на рынке «Поднебесной» в версиях 535T и 550 T RS. Первая комплектуется полуторалитровым агрегатом мощностью 169 лошадиных сил и 250 Нм, а вторая 2-литровым 237-сильным двигателем (350 Нм). Пару обоим составляет 6- и 9-диапазонные автоматические трансмиссии, а также передний или полный тип привода. 

Как видно на патентных изображениях, электрические Chevrolet Equinox будут отличаться от своих собратьев, работающий на традиционном топливе, бамперами, юбками и крыльями, а также отсутствием радиаторной решетки и выпускных патрубков.

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Задние фонари объединят светодиодной полосой, а также установят специальные колесные диски с низким сопротивлением качению. Вместо рейлингов в крышу встроят датчики автономного управления, а также модернизируют спойлер. 

Технические характеристики электрического SUV пока не раскрываются. Скорее всего, Equinox EV в этом плане пойдет по стопам хэтчбеков Bolt, кроссоверов Lyriq, а также внедорожника GMC Hummer EV, оборудованных силовыми модулями Ultium Drive и передовыми батареями. 

Премьера электрической версии Chevrolet Equinox состоится в 2022 году. 

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