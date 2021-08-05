Кроссовер Chevrolet Equinox станет электрическим 

Компания Chevrolet может превратить свой среднеразмерный кроссовер Equinox в электромобиль. Накануне совместное предприятие SAIC и General Motors зарегистрировало в патентном ведомстве Китая дизайн такого автомобиля.

Сейчас бензиновые Equinox продают на рынке «Поднебесной» в версиях 535T и 550 T RS. Первая комплектуется полуторалитровым агрегатом мощностью 169 лошадиных сил и 250 Нм, а вторая 2-литровым 237-сильным двигателем (350 Нм). Пару обоим составляет 6- и 9-диапазонные автоматические трансмиссии, а также передний или полный тип привода.

Как видно на патентных изображениях, электрические Chevrolet Equinox будут отличаться от своих собратьев, работающий на традиционном топливе, бамперами, юбками и крыльями, а также отсутствием радиаторной решетки и выпускных патрубков.

Задние фонари объединят светодиодной полосой, а также установят специальные колесные диски с низким сопротивлением качению. Вместо рейлингов в крышу встроят датчики автономного управления, а также модернизируют спойлер.

Технические характеристики электрического SUV пока не раскрываются. Скорее всего, Equinox EV в этом плане пойдет по стопам хэтчбеков Bolt, кроссоверов Lyriq, а также внедорожника GMC Hummer EV, оборудованных силовыми модулями Ultium Drive и передовыми батареями.

Премьера электрической версии Chevrolet Equinox состоится в 2022 году.