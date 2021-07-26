Новый кроссовер Chevrolet Equinox вышел на рынок Казахстана

Компания Chevrolet расширила линейку моделей, предложенных на казахстанском рынке, выведя в продажу новый кроссовер Equinox. Производство модели налажено на мощностях завода «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай.

С обновлением Equinox получил более брутальный внешний вид с рельефными выштамповками, эффектной головной оптикой и строгой радиаторной решеткой. В салоне модели появился новое более удобное трехспицевое рулевое колесо, а также современная «мультимедиа» с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Новый кроссовер «Шевроле» предложен в Казахстане с безальтернативным 2-литровым «наддувным» мотором, выдающим 252 лошадиные силы.

Уже с базовой версии «Эквинокс» для казахстанского рынка комплектуется шестью подушками безопасности, антиблокировочной системой ABS, системой курсовой устойчивости (ESP), системой помощи при старте на подъеме (HAC), камерой заднего вида, панорамным остеклением, кожаным салоном, обогревом боковых зеркал и 2-зонным климат-контролем.

Цены на автомобиль начинаются от 13 миллионов 490 тысяч тенге или 2 миллиона 340 тысяч рублей по текущему курсу.