ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер Chevrolet Equinox вышел на рынок Казахстана

Новый кроссовер Chevrolet Equinox вышел на рынок Казахстана

От: Алиса Шашкова
en 001

Компания Chevrolet расширила линейку моделей, предложенных на казахстанском рынке, выведя в продажу новый кроссовер Equinox. Производство модели налажено на мощностях завода «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай. 

С обновлением Equinox получил более брутальный внешний вид с рельефными выштамповками, эффектной головной оптикой и строгой радиаторной решеткой. В салоне модели появился новое более удобное трехспицевое рулевое колесо, а также современная «мультимедиа» с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. 

a78be0112221ea0240d162d66ba

Новый кроссовер «Шевроле» предложен в Казахстане с безальтернативным 2-литровым «наддувным» мотором, выдающим 252 лошадиные силы. 

Уже с базовой версии «Эквинокс» для казахстанского рынка комплектуется шестью подушками безопасности, антиблокировочной системой ABS, системой курсовой устойчивости (ESP), системой помощи при старте на подъеме (HAC), камерой заднего вида, панорамным остеклением, кожаным салоном, обогревом боковых зеркал и 2-зонным климат-контролем.

en 003

Цены на автомобиль начинаются от 13 миллионов 490 тысяч тенге или 2 миллиона 340 тысяч рублей по текущему курсу. 

Предыдущая статьяРоссия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе. Лучшим оказался Казахстан
Следующая статьяОбновленный Kia Soul выехал на первые тестовые испытания

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Новый минивэн Hyundai Custo показали на первых фото

Hyundai в рамках подготовки к запуску в продажу нового минивэна Custo опубликовала серию официальных фотографий новинки, а также рассекретила ее технические характеристики. Судя по снимкам,...

Новая Hyundai Creta вышла в продажу по завышенным ценам

Обновленный Kia Soul выехал на первые тестовые испытания

Новый кроссовер Chevrolet Equinox вышел на рынок Казахстана

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе. Лучшим оказался Казахстан

 В России сертифицировали новый Kia Cerato

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+