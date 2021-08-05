Седан Honda Amaze готовится к рестайлингу

Бюджетный седан Honda Amaze вышел в продажу на индийском рынке в 2018 году. Теперь пришло время его планового рестайлинга. Премьера автомобиля должна состояться уже 18 августа. В «Хонде» обещают, что новинка переживет «поразительные изменения», но журналисты в этом не уверены.

Накануне на форуме издания «autocarindia» появились фотографии обновленных седанов Amaze без камуфляжа, судя по которым рестайлинг сведется к банальной подтяжке лица. Главной обновкой в экстерьере Amaze станет появление полностью светодиодной светотехники. Радиаторная решетка четырехдверки сменит текстуру (сетку заменят на ламели), а в бампер интегрируют хромированные L-образные вставки.

В салоне перемены должны произойти только с материалами отделки, которые обещают сделать более качественными.

Что касается изменений по технической части, то их индийским покупателям не стоит ждать вовсе. Автомобиль продолжат комплектовать прежним 1,2-литровый бензиновым «атмосферником» мощностью 90 лошадиных сил и 110 Нм, а также полуторалитровым «дизелем» с отдачей в 80 и 100 л.с. (160 Нм). Ассистировать обоим, как раньше, будут 5-ступенчатая МКП, вариатор и передний привод.

Сейчас за дореформенный Honda Amaze в Индии просят от 632 тысяч до 901 тысячи местных рупий или 623 – 888 тысяч рублей по текущему курсу. Насколько подорожает его обновленная версия и подорожает ли вообще, пока неизвестно.