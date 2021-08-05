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Model 2: собран первый самой дешевой «Теслы»

От: Алексей Шмидт
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Компания Tesla выпустила первый прототип перспективного компактного электрокара, который расположится в модельном ряду бренда на ступень ниже Model 3. Ранее сообщалось, что такой автомобиль может получить название Model 2 или Model Q и должен стать самой бюджетной моделью в линейке американского автопроизводителя с ценой от 25 тысяч долларов (около 1 миллиона 800 тысяч рублей).

Как утверждает китайское издание «Weibo», рабочий образец «Модел 2» уже полностью готов. Кроме того, уже утвержден пул поставщиков компонентов для этого электрокара. 

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Фотографий машины пока нет, поэтому неизвестно, какой для нее выбран тип кузова. Зато известно, когда она поступит в продажу. Новинка должна поступить в реализацию в 2023 году и стать конкурентом таких электромобилей как: Kia e-Niro, Nissan Leaf и Volkswagen ID.3. 

Достичь низкой себестоимости Model 3 в Tesla планируют благодаря батареи нового типа, которая окажется на 50 процентов дешевле той, что используют в Model 3. При этом ее «дальнобойность» должна оказаться на 16% выше, чем у текущей, задействованной во всех моделях бренда.

Напомним, на сегодняшний день самой доступной моделью в линейке «Тесла» является электрокар Model 3, за который просят от 38 тысяч 700 долларов или 2 миллиона 800 тысяч рублей по текущему курсу. 

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