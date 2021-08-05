Model 2: собран первый самой дешевой «Теслы»

Компания Tesla выпустила первый прототип перспективного компактного электрокара, который расположится в модельном ряду бренда на ступень ниже Model 3. Ранее сообщалось, что такой автомобиль может получить название Model 2 или Model Q и должен стать самой бюджетной моделью в линейке американского автопроизводителя с ценой от 25 тысяч долларов (около 1 миллиона 800 тысяч рублей).

Как утверждает китайское издание «Weibo», рабочий образец «Модел 2» уже полностью готов. Кроме того, уже утвержден пул поставщиков компонентов для этого электрокара.

Фотографий машины пока нет, поэтому неизвестно, какой для нее выбран тип кузова. Зато известно, когда она поступит в продажу. Новинка должна поступить в реализацию в 2023 году и стать конкурентом таких электромобилей как: Kia e-Niro, Nissan Leaf и Volkswagen ID.3.

Достичь низкой себестоимости Model 3 в Tesla планируют благодаря батареи нового типа, которая окажется на 50 процентов дешевле той, что используют в Model 3. При этом ее «дальнобойность» должна оказаться на 16% выше, чем у текущей, задействованной во всех моделях бренда.

Напомним, на сегодняшний день самой доступной моделью в линейке «Тесла» является электрокар Model 3, за который просят от 38 тысяч 700 долларов или 2 миллиона 800 тысяч рублей по текущему курсу.