Новый Suzuki Swift Sport станет мощнее предшественника

Компания Suzuki работает над новым поколением хэтчбека Swift Sport. Предвестника автомобиля должны были показать на Токийском автосалоне этой осенью, который недавно был отменен. Как утверждают профильные японские СМИ, в «Сузуки» определились с изменениями в технической части этой модели. О них планируют объявить в ближайшее время.

Журналисты издания «BestCarWeb» уже выяснили, о каких новшествах идет речь. По их информации, новое поколение Swift Sport получит прежнюю 1,4-литровую «турбочетверку» Boosterjet мощность 140 лошадиных сил, но ее мощность будет увеличена за счет установки электрического довеска. Цифры прироста производительности пока не уточняются.

Актуальный Suzuki Swift Sport. Фото: Suzuki

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Кроме того, ожидается, что новый Swift Sport сохранит шасси предшественника, но сможет похвастаться улучшенной жесткостью кузова на кручение. Это должно положительным образом сказаться на его управляемости на высоких скоростях.

Как видно на неофициальном рендере (заглавное фото), внешне новая генерация Swift Sport будет отличаться от предшественника более агрессивным внешним видом с множеством острых линий кузова.

Премьера автомобиля запланирована на май 2023 года.