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Кроссоверы Haval Jolion становятся популярными в России. Их не успевают собирать

От: Алексей Шмидт
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Продажи кроссовера Haval Jolion в России начались в мае 2021 года, а уже в июле автомобиль стал третьей моделью в линейке бренда по популярности. Растущий спрос заставил завод Great Wall в Тульской области изменить режим работы. 

В сентябре предприятие в индустриальном парке «Узловая», где сейчас собирают автомобили марки Haval, перейдет на двухсменный режим работы. На сегодняшний день производительность завода составляет 170 автомобилей, собранных за смену. 

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Напомним, кроссовер Haval Jolion является самой доступной моделью в линейке бренда «Хавейл» в РФ. В основе «паркетника» лежит платформа L.E.M.O.N, а в качестве двигателя предложен полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 143 или 150 лошадиных сил в зависимости от типа привода.

Полноприводные варианты кроссовера продают исключительно с «роботом», а моноприводные «Джолионы» доступны также и с механической шестиступенчатой трансмиссией. 

Цены на Haval Jolion в России начинаются от 1 миллиона 259 тысяч рублей. 

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