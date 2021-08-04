Кроссоверы Haval Jolion становятся популярными в России. Их не успевают собирать

Продажи кроссовера Haval Jolion в России начались в мае 2021 года, а уже в июле автомобиль стал третьей моделью в линейке бренда по популярности. Растущий спрос заставил завод Great Wall в Тульской области изменить режим работы.

В сентябре предприятие в индустриальном парке «Узловая», где сейчас собирают автомобили марки Haval, перейдет на двухсменный режим работы. На сегодняшний день производительность завода составляет 170 автомобилей, собранных за смену.

Напомним, кроссовер Haval Jolion является самой доступной моделью в линейке бренда «Хавейл» в РФ. В основе «паркетника» лежит платформа L.E.M.O.N, а в качестве двигателя предложен полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 143 или 150 лошадиных сил в зависимости от типа привода.

Полноприводные варианты кроссовера продают исключительно с «роботом», а моноприводные «Джолионы» доступны также и с механической шестиступенчатой трансмиссией.

Цены на Haval Jolion в России начинаются от 1 миллиона 259 тысяч рублей.