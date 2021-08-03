Большой седан Toyota Avalon не получит преемника

Компания Toyota планирует отказаться от своего самого большого седана Avalon. Автомобиль не получит преемника, а его место должна занять одна из моделей более популярного сегмента SUV.

Как сообщает издание «Automotive News», североамериканский офис «Тойота» уже разослал поставщикам комплектующих информационное письмо, в котором подтвердил прекращение производства «Авалон» после 2022 модельного года.

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Toyota Avalon вышел в продажу в далеком 1994 году и сразу, став флагманом линейки седанов компании. С тех пор он был по сути более крупной и богато оснащенной версией соплатформенной Toyota Camry, то есть всегда имел передний привод и поперечное расположение двигателя. Сейчас продается пятое поколение этой модели, появившееся в 2018 году.

Пик популярности «Авалона» в США пришелся на 2000 год, когда дилеры реализовали более 104 тысяч экземпляров этой четырехдверки. С тех пор отметку в 100 тысяч проданных машин модель не преодолевала ни разу.

В 2019-м объем реализации Avalon в США сократился до 27 тысяч 767 машин, а годом спустя упал до 18 тысяч 421 штук.