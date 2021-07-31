Во время сборки в крыле Lada XRay Cross забыли перчатку

Коллаж Daily-Motor.Ru. Фото: chekson/drive2.ru

Чего только не найдешь в своем автомобиле после предыдущих хозяев. Но иногда необычные находки обнаруживаются в машинах, которые были куплены новыми в автосалонах. О собственном кладе поведал житель Ханты-Мансийска, приобретший в 2019 году автомобиль Lada XRay Cross в комплектации «Комфорт».

Недавно мужчина решил заглянуть в полость крыла своей машины. Неподалеку от правой противотуманки лежала перчатка, которая, скорее всего, была забыта одним из сотрудников сборочной линии завода «АвтоВАЗ» в Тольятти. Кроме того, по словам владельца этого «ИксРея », в том же в правом крыле был обнаружен талон с номером бригады, осуществлявшей сборку данного экземпляра.

«Не знаю зачем полез нашел перчатку вот так собирают на заводе лады», – написал владелец Lada XRay в своем блоге на сайте «Drive2» (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях к публикации пользователи шутят, что это «вазовский» вариант доукомплектовки. Но не обошлось и без более острого юмора:

«Я знаю откуда росли руки, носившую эту перчатку», – написал пользователь с ником «IvShmit».

Напомним, хэтчбек Lada XRay в версии Cross вышел в продажу в ноябре 2018 года. Сейчас за него просят от 833 тысяч 900 рублей.