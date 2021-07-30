Новый BMW X3: первые фото и дата премьеры

Компания BMW готовится к дебюту обновленного кроссовера X3. Премьера реформенного баварского «паркетника» должна состояться в конце этого лета – 27 августа, когда свои двери для журналистов и общественности откроет автосалон в китайском Чэнду. Сегодня в местных СМИ появились первые фотографии рестайлинговых «троек», которые были сфотографированы на одной из парковок. Машины находились под тентом, но фотошпионам удалось отодвинуть его и до прихода охраны сделать несколько снимков.

Судя по фотографиям, с обновлением радиаторная решетка X3 станет крупнее, чем была у его предшественника, а также заметно изменится форма фар. В переднем бампере появятся увеличенные воздухозаборники, что намекает на М-пакет, а корма похвастает модернизированными задними фонарями.

Папарацци удалось заглянуть в салон кроссовера, где можно разглядеть фирменный М-руль, «парящий» дисплей мультимедийной системы, расположенный на центральной консоли, спортивные кресла с бордовой кожаной отделкой, а также серебристые и серые вставки в дверных картах.

Заснятый на парковке X3 был в версии xDrive 30i, под капотом которого, скорее всего, будет работать прежний 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 лошадиные силы и 350 Нм, агрегатированный 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонным «автоматом».

В продажу обычные BMW X3 поступят этой осенью, а вариант М подоспеет к ним к концу года.