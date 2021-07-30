ДомойАвтоновости сегодняНовый BMW X3: первые фото и дата премьеры

Новый BMW X3: первые фото и дата премьеры

От: Алексей Шмидт
qOpy

Компания BMW готовится к дебюту обновленного кроссовера X3. Премьера реформенного баварского «паркетника» должна состояться в конце этого лета – 27 августа, когда свои двери для журналистов и общественности откроет автосалон в китайском Чэнду. Сегодня в местных СМИ появились первые фотографии рестайлинговых «троек», которые были сфотографированы на одной из парковок. Машины находились под тентом, но фотошпионам удалось отодвинуть его и до прихода охраны сделать несколько снимков. 

Судя по фотографиям, с обновлением радиаторная решетка X3 станет крупнее, чем была у его предшественника, а также заметно изменится форма фар. В переднем бампере появятся увеличенные воздухозаборники, что намекает на М-пакет, а корма похвастает модернизированными задними фонарями. 

iin1

Папарацци удалось заглянуть в салон кроссовера, где можно разглядеть фирменный М-руль, «парящий» дисплей мультимедийной системы, расположенный на центральной консоли, спортивные кресла с бордовой кожаной отделкой, а также серебристые и серые вставки в дверных картах.

Заснятый на парковке X3 был в версии xDrive 30i, под капотом которого, скорее всего, будет работать прежний  2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 лошадиные силы и 350 Нм, агрегатированный 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонным «автоматом». 

В продажу обычные BMW X3 поступят этой осенью, а вариант М подоспеет к ним к концу года.

Предыдущая статьяКросс-купе Lynk & Co 05+ от Geely и Volvo показали на скетчах
Следующая статьяПенсионер из Германии хранил в подвале танк «Пантера» времен Второй мировой

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Пенсионер из Германии хранил в подвале танк «Пантера» времен Второй мировой

Необычная история произошла в Германии с пенсионером, проживающим в городке Хайкендорф. Местные органы правопорядка узнали, что в доме мужчины хранятся боеприпасы времен Второй мировой...

Новый BMW X3: первые фото и дата премьеры

Кросс-купе Lynk & Co 05+ от Geely и Volvo показали на скетчах

Конкурент Land Cruiser Prado от Haval вышел в продажу

Kia Stinger, который уже похоронили журналисты, может остаться в строю

В автомобилях Тесла появился русский язык (официально)

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+