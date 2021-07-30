В автомобилях Тесла появился русский язык (официально)

Компания Tesla выпустила программное обновление с индексом «2021.24». Новое ПО обзавелось списком дополнительных функций, а также интерфейсом, доступным на русском языке. Кроме того, голосовой помощник научился распознавать русскую речь.

В России автомобили американской марки официально до сих пор не продаются. Машины завозят к нам так называемыми «серыми» дилерами. Можно ли считать, что появление русского языка в «Теслах» служит предвестником открытия официального представительства компании в России, пока неизвестно. Впрочем, еще весной это обещал сделать глава Tesla Илон Маск, не исключив, что в конечном счете в России будет построен и завод бренда по выпуску электрокаров.

Возвращаясь к обновлению ПО в автомобилях «Тесла», новое программное обеспечение помимо русского языка принесло моделям этой марки и некоторые другие изменения. Так, например, у владельцев машин появилась возможность активации режима Car Wash Mode (автомойки), который автоматически закрывает все окна, блокирует порт зарядки, отключает работу дворников, запирает дверные замки и деактивирует датчики парковки.

Кроме того, была улучшена работа встроенного видеорегистратора, который в случае попытки проникновения в машину автоматически сохраняет запись и отправляет ее на локальный носитель (раньше она сразу же отправлялась в «облако»).

А еще у водителей «Теслы» появилась возможность деактивировать автоматическое затемнение зеркал, а также изменить вариант отображения оставшегося заряда батареи с запаса хода на индикацию в процентах.