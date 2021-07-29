Уникальный «внедорожный» купе BMW Z4 M выставили на продажу

Аукционный дом Bring a Trailer опубликовал список лотов, которые должны «уйти с молотка» в ходе ближайших онлайн-торгов. В их числе оказался уникальный автомобиль – BMW Z4 M Coupe, превращенный его владельцем в подобие кроссовера.

В качестве исходника для проекта послужило изрядно потрёпанное купе E86 2007 года выпуска, которое к тому же в 2009 году побывало в ДТП.

В ходе превращения Z4 M Coupe во вседорожник машине полностью переделали подвеску, увеличив дорожный просвет, расширив колею, установив более энергоемкие пружины и регулируемые амортизаторы, а также элементы защиты под днищем. 17-дюймовые колеса обули в «зубастые» шины Toyo Open Country A/T размерностью 235/65.

Кузов автомобиля окрасили в черный матовый цвет. Кроме того, ему подрезали колесные арки, а также добавили светодиодную «люстру» на крышу и дополнительную прожекторную светотехнику перед капотом. Багажник был приспособлен для перевозки двух полноразмерных «запасок », но для этого в его крышке пришлось вырезать для этого специальное отверстие.

Приводит в движение уникальный BMW стандартный для этой модели 3,2-литровый бензиновый 6-цилиндровый двигатель S54 мощностью 335 л.с. и 355 Нм. Мотор агрегатирован шестиступенчатой МКП, которая через самоблокирующийся дифференциал передает крутящий момент на задние колеса.

На момент публикации статьи максимальная ставка по данному лоту составляла 15 тысяч долларов. До окончания аукциона остается еще пять дней, но, судя по всему, особого энтузиазма машина у покупателей не вызывает.