В Японии стартовали продажи нового купе Subaru BRZ

Компания Subaru начала продажи на родном рынке второго поколения спортивного купе BRZ. Автомобиль предложен японским покупателям по цене от 3 миллионов 80 тысяч иен или 2 миллиона 60 тысяч рублей по текущему курсу.

Премьера новой генерации Subaru BRZ состоялась в ноябре прошлого года. В основу модели легло шасси предыдущего поколения. Кузов также был частично унифицирован с предшественником. Впрочем, без улучшений новый BRZ все равно не остался. Конструкция кузова модели была существенно модернизирована, за счет чего жесткость на кручение выросла на 50 процентов.

Длина нового спортивного купе «Субару» составила 4265 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1311 мм, а размер колесной базы оказался равен 2575 мм. Автомобиль получил более широкую радиаторную решетку, чем была у дореформенной модели, а также более выразительную пластику панелей. Кроме того, вся оптика стала полностью светодиодной.

Под капотом нового BRZ японцы расположили 2,4-литровый «оппозитник», выдающий 228 лошадиных сил. Ассистирует ему 6-ступенчатая МКП или 6-диапазонный «автомат».

Базовый вариант R с механической трансмиссией оценен в 3 миллиона 80 тысяч иен или 2 миллиона 60 тысяч рублей. Доплата за «автомат» составляет 165 тысяч иен (110 тысяч рублей). За более богатый вариант исполнения S просят от 3 миллионов 267 тысяч (2 миллиона 185 тысяч рублей) до 3 миллионов 432 тысяч иен (2 миллиона 295 тысяч рублей).

В России появления нового Subaru BRZ ждать не стоит. Автомобиль покинул наш рынок в 2016 году и возвращать его японцы не планируют.