Обновленный кроссовер Citroen C5 Aircross: первые фото

Премьера кроссовера Citroen C5 Aircross состоялась еще в 2017 году. Автомобиль сначала появился в Китае, а спустя год вышел на рынок Европы. В «Поднебесной» модель особым спросом не пользуется, но в «Старом Свете» у нее имеются покупатели (69 тысяч 750 проданных машин за 2020 год). Скорее всего, плановое обновление C5 Aircross первым ждет европейский кросс, замаскированный прототип которого недавно был замечен на дорогах Франции.

Судя по первым фотографиям, модернизированный «паркетник» получит другую решетку радиатора и фары, а в целом переднюю часть кузова модели оформят в стиле последних Citroen C5 X, C3 Aircross и C4. Задние фонари, как видно на фото, сохранят прежнюю форму, но сменят «начинку».

Кроме того, ретуши подвергнутся бамперы, а также будут доработаны боковые защитные накладки Airbump.

Как будет выглядеть салон нового C5 Aircross на шпионских снимках не показали. Впрочем, обновок в интерьере кроссовера вряд ли окажется много. Практически наверняка французскому «паркетнику» достанется более крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы, а также изменятся материалы отделки.

«Техника » у реформенного кроссовера, по неофициальным данным, останется прежней. Если это окажется так, то линейка двигателей рестайлингового C5 Aircross будет включать в себя 1,2- и 1,6-литровые бензиновые «турботройки» мощностью 130 и 180 лошадиных сил, а также 4-цилиндровый полуторалитровый турбодизель на 130 «сил». Трансмиссий на выбор предложат, как и раньше, две: это будут 6-ступенчатая МКП или 8-диапазонный «автомат».

В продажу в Европе новый Citroen C5 Aircross должен поступить в 2022 году.